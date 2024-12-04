Він зазначив, що коли у СЗЧ йдуть "аватари", їм тільки можуть подякувати.

Військово-лікарська комісія (ВЛК) не визнає діагнозу "вигорів" чи "втомився". Про це розповів УП 49-річний головний сержант гірсько-штурмового підрозділу 128 ОГШБр Ігор з позивним Козак.

Він зазначив, що СЗЧ - це проблема, яку обговорюють усі, але вирішення поки що немає. Як зазначає Козак, є випадки, коли тікає "аватар" (любитель алкоголю), і йому за ще й дякують. Але є й ті, хто роками служили в піхоті, брали участь у штурмах, отримали поранення й контузії, а тепер просто вигоріли. Однак у військово-лікарських комісіях такого діагнозу, як "вигорів", немає.

"У ВЛК немає такого діагнозу – "вигорів". Руки-ноги на місці? Значить, здоровий – вперед! Тоді людина йде в СЗЧ, бо більше не "виварює". Особисто я не можу її засудити. Люди вже дуже стомлені, мотивація за 10-бальною шкалою максимум на трійку. А подивіться, хто приходить, кого мобілізують із цією "бусифікацією"...", - констатує Козак.

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Він додав, що сам не п’є з 2014-го, навіть пиво… "Утім, "аватарів" в армії теж вистачає. Ставлення до них у кожного командира індивідуальне", - зазначив військовий.

Сам Козак ставиться до цього суворо: у підрозділі діє сухий закон. Але двоє бійців порушували його, коли він відлучався. "Попередження не подіяли, тому довелося вжити жорсткі заходів. Після цього один перевівся, а інший втік у СЗЧ", - сказав він.

Війна в Україні: робота ТЦК

За словами екскомандира роти батальйону "Айдар", директора Національного антарктичного наукового центру Євгена Дикого, Україна програє війну, але не Кремлю, а тим, хто протистоїть співробітникам ТЦК, немов вони російські окупати. За його словами, війну ми програємо невеликому селу на Закарпатті, жителі якого повстали проти ТЦК, та промтоварному ринку "7-й кілометр", що на Одещині, звідки силою вигнали співробітників військкоматів.

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