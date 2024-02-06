Загалом рішенням суду націоналізовано півмільярда гривень.

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України про націоналізацію українських активів підсанкційного олігарха з Російської Федерації Едуарда Худайнатова.

Служба безпеки України повідомила, що у дохід України стягнуто 100% його частки у статутному капіталі ТОВ "Нафтова компанія "Альянс-Україна", що оцінюється у майже пів мільярда гривень.

"За даними слідства, Худайнатов контролював українського нафтотрейдера через низку офшорних компаній і підконтрольних осіб. Таким чином він сподівався уникнути націоналізації цього активу після повномасштабного вторгнення РФ, продовжуючи отримувати значні прибутки з нафтогазового ринку України", - зазначають в українській спецслужбі.

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Співробітники СБУ ідентифікували особу реального бенефіціарного власника. Також слідство встановило, що Худайнатов є однією із довірених осіб Путіна, очолює російську нафтогазову компанію "ННК-Груп" і входив до ради директорів "Роснефти".

"Ці два підприємства – одні з найбільших "спонсорів" війни проти України. Вони регулярно поставляють паливно-мастильні матеріали для військово-промислового комплексу та окупаційних угруповань Росії. Також обидві компанії щомісяця перераховують мільярди рублів до бюджету країни-агресора", - зазначають в СБУ.

В повідомленні сказано, що розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 110-2 "Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України" Кримінального кодексу України. Триває розслідування для притягнення російського олігарха до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Справа Худайнатова - що відомо

4 жовтня 2023 року Міністерством юстиції України подано до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції" до Едуарда Худайнатова.

В Мінюсті зазначали, що він є власником ВАТ "Незалежна нафтогазова компанія" та колишнім першим віце-президентом, заступником голови правління, членом ради директорів ПАТ "НК "Роснафта".

За даними Мінюсту, Худайнатов здійснює суттєве сприяння в організації матеріально-технічного забезпечення збройної агресії в Україні шляхом постачання підконтрольними йому підприємствами товарно-матеріальних цінностей у вигляді пального на потреби державного оборонного комплексу Російської Федерації та сплати податків і зборів до державного бюджету країни-агресорки у значних розмірах.

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