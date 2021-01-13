Індекс щастя українців впав на 19%.

В Україні індекс щастя впав на 19% та становить 14%.

Про це свідчать дані щорічного опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології на початку грудня 2020 року.

"Незважаючи на економічний песимізм..., більш ніж половина (54%) респондентів країн, де проводилось дослідження, відповіли, що вважають себе щасливими, лише близько одного з десяти (14%) кажуть, що вони нещасні. Трохи більше четвертої частини опитаних (31%) вважають себе ані щасливими, ані нещасними. Тобто відповідний, середній індекс становить 40%", - зауважують соціологи.

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Однак в Україні середній індекс щастя дещо нижчий, ніж у світі в цілому. Крім того, Україна демонструє різке падіння у порівнянні з минулим роком: у 2019 - 33%, у 2020 році - 14%.

Втім соціологи підкреслюють, що цей індекс все ж вищий, ніж у 2018 році (тоді він становив 8%).

Примітно, що кількість щасливих (49%) все ж більша за кількість нещасливих (35%), а кількість щасливих за рік практично не змінилася, адже падіння індексу щастя відбулося через зростання кількості нещасливих.

*** Міжнародне опитування кінцевого року Gallup International (EoY) – це щорічна традиція, започаткована та розроблена під головуванням доктора Джорджа Галлапа в 1977 році. Цього року воно було проведено у 41 країні світу.

Як проводилося опитування

В Україні дослідження проведено фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології на початку грудня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України, окрім окупованих АР Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено тисячу інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 3,5%.

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Автор: Антоніна Доломанжи