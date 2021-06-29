Сьогодні, 29 червня, турецька оборонна компанія Turkish Aerospace Industries підписала контракт з українською "Мотор Січ" на поставку 14 двигунів.
Про це повідомляється на офіційній сторінці турецької компанії в Twitter.
"Ми підписали угоду з "Мотор Січ" на поставку 14 двигунів для багатофункціонального важкого бойового вертольота", - вказується в публікації.
На цей час сума контракту і дата його виконання невідома.
Розробка вертольота почалася ще у 2019 році в рамках програми Ağır Sınıf Taarruz Helikopter (бойовий вертоліт важкого класу). Українські вертольоти, як заявляв гендиректор турецького підприємства, обрані через відсутність альтернативи у турецького ВПК.
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Вертоліт ATAK II має наступні характеристики: вага - 11 тонн, два газотурбінних двигуни, тандемна кабіна, сучасна система радіоелектронної боротьби.
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