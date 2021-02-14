Туристи зможуть за своїми правами орендувати автомобіль, а резиденти та люди, які працюють в ОАЕ, зможуть безкоштовно і без іспитів обмінювати права на місцеві.

Україна та Об’єднані Арабські емірати підписали Угоду про спільну боротьбу зі злочинністю та Меморандум про взаємне визнання та обмін посвідчень водія.

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Як повідомляє прес-служба МВС, документи підписали міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та віце-прем’єр-міністр - міністр внутрішніх справ ОАЕ шейх Сейф Бін Заїд Аль Нагаян.

Аваков підкреслив, що після підписання Меморандуму водії можуть користуватися правами, які отримали у своїй країні.

«Відтепер туристи зможуть за своїми правами орендувати автомобіль, а резиденти та люди, які працюють в ОАЕ, зможуть безкоштовно і без іспитів обмінювати права на місцеві», - пояснив міністр.

Візит Зеленського до ОАЕ

13 лютого, президент України з дружиною Оленою Зеленською прибули до ОАЕ з дводенним офіційним візитом.

Очікується, що 14-15 лютого глава держави проведе переговори зі спадкоємним принцом Абу-Дабі, заступником верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном та віце-президентом, прем’єр-міністром, міністром оборони ОАЕ Мухаммадом бін Рашидом Аль Мактумом.

Зеленська зустрінеться з міністром культури та молоді ОАЕ Нурою бінт Мухаммад Аль Каабі, а також з представниками дирекції Дубайської опери та історико-культурної сфери Абу-Дабі.

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Автор: Дмитро Захаров