Українські дипломати назвали такі звинувачення України безпідставними.

В Міністерстві закордонних справ України відреагували на твердження президента Сербії Александара Вучича про нібито мінування літаків, які здійснюють польоти в Російську Федерацію.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка, який є у розпорядженні УНІАН.

"Категорично відкидаємо безпідставні звинувачення президента Сербії. Його заяви про нібито причетність України до повідомлень про мінування літаків сербських авіакомпаній, які здійснюють польоти до РФ, не відповідають дійсності", - заявив Ніколенко.

За його словами, в МЗС України розчаровані, що Сербія досі не приєдналася до санкцій ЄС, накладених проти Росії за її нічим не спровоковану війну проти України. "Щодня Росія завдає ракетно-бомбових ударів по українських містах, вбиває мирних жителів, руйнує цивільну інфраструктуру. Жорсткі санкції та єдність демократичного світу здатні зупинити цю війну", - заявив Ніколенко.

"Закликаємо Белград стати на сторону правди і повною мірою долучитися до підтримки України та відстоювання цінностей, на яких заснована об‘єднана демократична Європа", - наголосив речник.

Як відомо, раніше президент Сербії Александар Вучич заявив, що, незважаючи на повідомлення про "мінування рейсів", Сербія продовжить польоти до РФ.

Раніше сербська авіакомпанія збрехала про те, що припинила рейси до Москви.

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