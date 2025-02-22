Поклади літію в Україні є одними з найбільших у Європі, і США вважають їх "розплатою" за військову допомогу

Українське родовище літію стає об’єктом міжнародного інтересу. Українці вважають, що вимога президента США Дональда Трампа про частку корисних копалин на 500 мільярдів доларів, є "шантажем", пише The Guardian.

Сковзаючи пальцем по снігу, Микола Гречуха намалював схему майбутнього українського літієвого родовища. Його задум включає центральну шахту з мережею бічних тунелів.

"Літій скрізь хороший. Найбільша концентрація на глибині 200-500 метрів", – пояснив він. "Ми повинні мати можливість видобувати 4300 тонн на добу. Потенціал приголомшливий".

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Поки що, місцевість не демонструє жодної активності. Родовище приховане під розлогим полем, яке за радянських часів використовувалося для вирощування буряків і пшениці. Вхід до майбутньої шахти знаходиться в покинутому селі Льодяне, що перетворилося на гай із акацій і кленів. Тут є лише один мешканець – охоронець, який живе в кузові старої вантажівки "ГАЗ-53". Іноді неподалік пробігають дикі кабани або вовки.

Родовище літію розташоване в Кіровоградській області, приблизно за 350 км на південь від Києва. Сонячні датчики тут постійно вимірюють температуру та сейсмічну активність. У 2017 році компанія UkrLithiumMining отримала державну ліцензію на розробку цієї території терміном на 20 років. Вартість угоди склала 5 мільйонів доларів. Геологічні дослідження підтвердили, що тут міститься петаліт - мінерал, придатний для виробництва акумуляторів для електромобілів і смартфонів.

Однак тепер президент США Дональд Трамп заявив, що ці ресурси мають належати Америці.

Американська мрія про українські копалини

Минулого тижня до Києва прибув новий міністр фінансів США Скотт Бессент. Він висунув Володимиру Зеленському несподівану вимогу передати США половину мінеральних багатств України, а також контроль над нафтовими, газовими родовищами та інфраструктурою, включно з портами. У Білому домі пояснили, що цей "рахунок" на 500 мільярдів доларів є своєрідною компенсацією за військову допомогу, яку США надали Україні раніше.

Зеленський категорично відмовився підписувати угоду. Він наголосив, що перед будь-якими домовленостями щодо природних ресурсів Вашингтон має надати Києву чіткі гарантії безпеки:

"Ця угода може додати цінності нашим відносинам — найважливіше — правильно визначити деталі, щоб переконатися, що вона справді працює".

Виступаючи в середу, за кілька годин до того, як Трамп назвав його "диктатором", Зеленський заявив, що не може "продати Україну". Він зазначив, що готовий працювати над "серйозним документом", який би гарантував, що Росія більше не зможе напасти на Україну.

За даними Bloomberg, переговорники з обох сторін прагнуть врегулювати ситуацію, зважаючи на загрозу розколу в трансатлантичних відносинах.

Втім, жорстка позиція Трампа викликала хвилю критики. Деякі коментатори охрестили його вимоги "мафіозним імперіалізмом" і "колоніальною угодою", порівнюючи ситуацію з поділом Африки європейськими державами у XVIII столітті.

Володимир Ланда, старший економіст київського Центру економічної стратегії, сказав:

"Ми ніби програли війну Америці. Для мене це виглядає як репарації".

Загальні запаси природних ресурсів України оцінюються в 14,8 трильйона доларів і включають літій, титан, уран, залізну руду, вугілля та сланцевий газ. Багато з цих родовищ або нерозвідані, або розташовані на території, окупованій Росією.

Українські поклади літію, що становлять близько 500 тисяч тонн, є одними з найбільших у Європі. Частина з них знаходиться в Крутій Балці поблизу Бердянська, який Кремль окупував у 2022 році, а інша – у Шевченківському районі Донецької області, де нині тривають бої.

Що думають українці про "апетити" США

Родовище в Льодяному – одне з небагатьох, що перебуває під контролем України.

За словами Ланди, сектор видобутку корисних копалин в Україні має високі ризики, але й великі перспективи. У XIX столітті французькі, бельгійські та британські інвестори розвивали тут вугільну промисловість. Донецьк, який Росія окупувала у 2014 році, свого часу навіть називався Г’юзівка - на честь валлійського промисловця Джона Хьюза, який заснував тут сталеливарний завод.

Однак місцеві мешканці, попри підтримку будівництва родовища, категорично проти його передачі США.

"Ця ідея зайва, — каже місцева чиновниця Тетяна Сливенко. — Він хоче забрати ресурси у країни під час війни. Як нам жити? У нас є діти. Ніби США прагнуть позбавити нас нашого економічного потенціалу. Це прикінчило б нас".

Місцеві жителі також зазначають, що російські ракети регулярно пролітають над їхніми селами.

"Я б сказав кілька поганих слів. Ракети летіли дуже низько. Ми втомилися. Зрозуміло, що наші емоції сильні", — зізналася Сливенко, згадуючи грудневий обстріл.

72-річний Станіслав Рябченко, який рибалив на замерзлому озері, висловив сподівання, що шахта поверне молодь у регіон.

"Те, що пропонує Трамп, — це шантаж. Він знає, що ми не можемо витіснити росіян своїми силами. Нам потрібне спільне виробництво, а не поглинання", — сказав він, показуючи свій улов.

Денис Альошин, головний стратегічний директор UkrLithiumMining, підтвердив, що компанія зацікавлена в іноземних інвестиціях. Він зазначив, що будівництво шахти за європейськими екологічними стандартами коштуватиме 350 мільйонів доларів, і розпочати його можна буде лише після закінчення війни.

За його словами, українська стратегія передбачає не лише видобуток, а й переробку руди на місці, щоб отримувати готовий карбонат літію для батарей.

Попри заяви Трампа про бажання отримати частку "рідкісноземельних елементів", експерти зазначають, що в Україні їх небагато. Імовірно, він мав на увазі критично важливі метали, такі як літій і графіт.

Гречуха підкреслив, що про швидкі прибутки не може бути мови:

"Люди думають, що ти засунеш лопату в землю і накопаєш гроші. Ми працювали над цим проектом п’ять-шість років. З інвестиціями ми можемо розпочати виробництво у 2028 році".

Розмірковуючи про можливе майбутнє, він кинув погляд на засніжене поле. "Я не думаю, що американські солдати прийдуть сюди найближчим часом", — сказав Гречуха. "Швидше за все, з’являться прибульці з іншої планети".

Угода про корисні копалини

Нагадаємо, ЗМІ з посиланням на джерело в Офісі президента повідомили, що Україна сьогодні не підпише зі США угоду про корисні копалини.

Повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський не готовий погодитися на підписання зазначеної угоди, оскільки Україна бачить "низку проблемних питань" у запропонованому Штатами проєкті.

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