До початку повномасштабної війни в Україні була майже повністю сформована база номерів мобільних телефонів чоловіків призовного віку.

У Верховній Раді розглядають можливість вручення повісток чоловікам за допомогою месенджерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час телемарафону розповів народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки України Федір Веніславський.

"На рівні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки ми наразі розглядаємо питання удосконалення законодавчих підстав для вручення повісток, у тому числі можливість відправляти чоловікам, які підлягають мобілізації, повідомлення про необхідність з'явитись у центр комплектування за допомогою месенджерів, тобто відправляти повістки онлайн. Наразі розглядаємо можливість усунення бюрократичних проблем, пов'язаних з цим питанням", - заявив Веніславський.

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За його словами, до початку повномасштабного вторгнення база мобільних номерів чоловіків призовного віку була майже повністю сформована. На думку нардепа, "технічні можливості упевнитись, що повістку було доставлено онлайн, є".

Веніславський також пояснив причини необхідності опрацювання відповідної ініціативи.

"Маємо бути відвертими: дійсно є певні проблеми з мобілізацією, тому що через війну маємо дуже багато внутрішньо переміщених осіб, серед яких багато чоловіків призовного віку, які можуть бути мобілізовані. Але оскільки вони перебувають не за місцем реєстрації, і не всі стали на військовий облік за місцем фактичного проживання, є проблеми з призовом", - зазначив він.

Мобілізація в Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, в Україні планують удосконалити процедуру мобілізації. Наразі у профільному Комітеті національної безпеки, оборони і розвідки йде відповідна робота.

З кінця минулого року парламент ухвалив порядок, за яким повістки українцям дозволили вручати у додатку "Дія".

Згодом у Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що у "Дії" з'явиться електронний військовий квиток, проте розсилати повістки у додатку не будуть.

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