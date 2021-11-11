На досягнутому Федір Хашалов зупинятися не має наміру

Найсильнішим фітнес-бодібілдером світу став українець з Івано-Франківська. Федір Хашалов виграв чемпіонат в Іспанії.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Своїми рельєфними м'язами суддів світової першості вразив 39-річний атлет з Івано-Франківська. Він йшов до цього моменту сім років. На чемпіонаті світу з бодібілдингу в Іспанії Хашалов став чемпіоном у категорії "Фітнес". Серед його суперників були атлети, які роками лідирували.

Спортсмен зізнався, що перед чемпіонатом дуже мало спав. За лічені дні після перемоги він набрав на кілька додаткових кілограмів.10 чизкейків, п'ять величезних гамбургерів, крім повноцінного другої страви та фруктів – все це він з'їв на радощах за один день після змагань, але він цьому навіть радий. Останні місяці, щоб "підсушитися", атлет сидів на жорсткій дієті, на якій доводилося рахувати вуглеводи. Без обмежень можна було їсти тільки не апетитні білки.

Читайте такожКано Дзігоро: чим він відомий і чому Google зобразив його на дудлі"Запечена картопля, рис, макарони твердих сортів та гречка - приблизно, 100 грамів на весь день на воді без будь-яких добавок", - поділився спортсмен.

За його словами, на чемпіонаті головне – фізична підготовка, щоб судді побачили гарний рельєф та глибокі м'язи. Свої ж Федір тренував 10 років – майже щодня по 1,5 години, а перед змаганнями фактично в чотири рази більше.

Атлет запевнив, що його м'язи справжні, а не результат гормонів або анаболіків. Крім того, на таких змаганнях завжди присутній допінг-контроль.

"Я дивлюся на себе й бачу тисячі недоліків", - зізнається спортсмен.

Вже в грудні йому виповниться 40 років, але на спортивну пенсію він не збирається, тому що тепер поставив нову мету – перемогти на змаганнях бодибілдер Arnold Strongman Classic, де він поки що не підіймався вище третього місця.

Як раніше повідомляв УНІАН, українець Олександр Абраменко завоював золоту медаль на Олімпійських Іграх в Пхенчхані.

Автор: Анастасія Горбачова