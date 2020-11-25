В одеському трамваї стався мовний конфлікт: не всім людям сподобалося, що одна з пасажирів говорить українською.
Відповідне відео з'явилося в одеських Телеграм-каналах. Точна дата зйомки невідома, проте видно, що це холодна пора року і частина пасажирів знаходяться в салоні в масках.
Запис починається безпосередньо з самої перепалки, що стало приводом для неї - незрозуміло. Літня жінка сперечається з іншою пасажиркою, яка їй заявляє, що не хоче говорити українською.
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"Не хочеш, п*дло? Здохнеш, с*ка така! Здохнеш до вечора!",- відповідає їй жінка.
Після цього до неї підходить чоловік і починає погрожувати: "У в'язницю хочеш? Я тобі організую зараз. Прямо зараз. Закрий рот! Їдь до Львова чи Тернополя і там свисти! Ти диви, яка!".
Одна з пасажирок, яка перебувала в салоні, взагалі заявила:
"Викинути її треба звідси"
У відповідь на погрози жінка, якій влаштували цькування, не відмовчувалася і активно відповідала, в тому числі, використовуючи ненормативну лексику. Сама суперечка закінчується тим, що частина учасників спору вийшли на зупинці "Залізничний вокзал".
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