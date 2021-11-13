Жертвами нападів стали канали, які розвінчують кремлівські фейки.

Низка популярних блогерів україномовного Youtube поскаржилась на атаку російських ботів.

Про це заявили творці "Твоя підпільна гуманітарка", Сергій Стерненко, Яніна Соколова та Тетяна Микитенко (проект "Рагулі").

Зазначається, що атака спрямована на канали, де, зокрема, обговорюють фейки російської пропаганди.

Один з україномовних каналів "Рагулі" з розвінчуванням кремлівської пропаганди через скарги з Росії вже заблокували за "мову ворожнечі", всі інші – під нападом.

Читайте такожЗеленський розгляне петицію щодо заборони в'їзду росіян в УкраїнуЯк повідомив у Telegram громадський активіст Сергій Стерненко, спершу під відео почали з’являтися коментарі від "порожніх" акаунтів, які фактично дублювали текст вже залишених користувачами реакцій, а потім невідомі поскаржилися модераторам на "підозрілу активність".

У Twitter авторка сатиричної Youtube-програми Яніна Соколова зазначила, що вона не вперше стає жертвою нападів російських ботів.

Блогери подали апеляції у відповідь.

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Автор: Віолетта Орлова