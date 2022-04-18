Є ескізи з Кремлем та навіть з Путіним.

"Укрпошта" після успіху поштової марки "Русскій воєнний корабль, іді ... !" готує випуск нових марок, пов'язаних з війною проти Росії.

Про це під час телемарафону заявив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"У нас є багато нових ідей. Є багато наших героїв, героїв України, міста-герої, яким можна присвятити ці марки. Але ж є і меми вже – "Добрий вечір, ми з України" або "Слава героям". Є ескізи з Кремлем дуже потужні, є навіть ескізи з очільником Кремля, я думаю, що з очільником Кремля це вже буде остання марка серії, щоб закрити тему", - сказав він.

За його словами, компанія планує провести онлайн-голосування стосовно того, яким має бути ескіз нової марки серії.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня "Укрпошта" ввела в обіг поштові марки "Русскій воєнний корабль, іді ...! Героям слава!".

Довідка УНІАН. "Русскій воєнний корабль, іді ...!" - фраза, вимовлена українським морським піхотинцем у відповідь на пропозицію російського військового корабля здатися під час атаки на острів Зміїний в перший день військового вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Після цього вислів став одним із символів боротьби України з російськими загарбниками.

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