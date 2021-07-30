Тестове відправлення посилки компанія здійснила з Києва до Харкова і у зворотному напрямку.

29 липня "Нова пошта" протестувала нову послугу — доставку за допомогою безпілотного літального апарату (БПЛА).

Тестова посилка піднялась на висоту 300 метрів о 07:00 з аеродрому "Чайка" (вул. Авіаконструктора Антонова, 5) і прибула на аеродром "Коротич" (Новий Коротич, Харківська область) о 12:00.

У зворотному напрямку посилка вилетить о 14:00 з "Коротича" і о 19:00 вже прибуде до Києва.

Тестову відправку було здійснено на безпілотному літаку Discovery української компанії "Аеродрон".

"Уперше в світі БПЛА з відправленням пролетів відстань у 480 км. Окрім Нової пошти на подібне досі не зважилася жодна інша логістична компанія. У наших планах – скоротити час польоту до трьох годин та масштабувати доставку безпілотниками, зробивши її доступною для більшості клієнтів", - говорить Олександр Бульба, СЕО Нової пошти.

Як відбувається доставка БПЛА

Посилка з сортувального терміналу доставляється прямо на аеродром, де її завантажують у спеціальний відсік безпілотника. Далі вона відправляється по заздалегідь запрограмованому маршруту.

Для посилок такий тип транспортування абсолютно безпечний. У небі БПЛА поводиться, як справжній літак і вміє розпізнавати будь-які перешкоди на своєму шляху. Зокрема, безпілотний літальний апарат оснащений спеціальним парашутом. Тому в разі непередбачуваних обставин спрацює захисна система, і він приземлиться з його допомогою. Крім того, за БПЛА стежить оператор, який контролює апарат на випадок небезпечних моментів та може приймати керування. Під час тестування посилку у повітрі додатково супроводжував літак.

Наступний тестовий політ запланований до Львова і відбудеться у серпні. У майбутньому час польоту скоротиться до трьох годин, а загальна вага вантажу, який буде перевозитися становитиме 250 кг і більше. Нова пошта планує запустити послугу в комерційну експлуатацію уже в 2022 році.

Автор: Станислав Кожемякин