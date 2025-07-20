Президент привітав українського чемпіона.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на блискучу перемогу боксера Олександра Усика над Даніелем Дюбуа в бою-реванші.

Допис із привітанням на адресу українського чемпіона зʼявився в Телеграм-каналі глави держави. Зеленський подякував Усику за силу та натхнення, яке він дає всій Україні з кожною перемогою.

"Олександр Усик знову це зробив! Абсолютний чемпіон. Легенда. Наш. Дякую за силу, натхнення, які даєш усій країні з кожною своєю перемогою. Дякую, що кожен бій з Україною в серці. Вітаю з перемогою – тебе, країну, всіх, хто вболівав", – йдеться в дописі.

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Усик – Дюбуа: результати бою

20 липня між українцем Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа відбувся бій-реванш.

Дюбуа вийшов на ринг у вазі в 110,45 кг, Усик – 103 кг. На кону були всі пояси, звання абсолютного чемпіона в суперважкій вазі.

У пʼятому раунді Дюбуа побував у нокдауні і опинився в нокауті. Український боксер втретє став абсолютним чемпіоном світу, вдруге – абсолютним чемпіоном у надважкій вазі.

Після перемоги над Дюбуа Усик став першим в історії боксером, який двічі завоював титул абсолютного чемпіона в надважкій вазі – за ери чотирьох поясів (WBA, WBC, IBF, WBO).

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