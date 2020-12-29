Адвокати Микитася готують заяву.

Слідчі Нацполіції з ранку 29 грудня проводять обшук у будинку колишнього власника компанії «Укрбуд», екс-нардепа Максима Микитася.

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Про це у Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов. За його словами, обшук провели згідно з постановою суду у кримінальній справі про викрадення людини.

При цьому Бутусов з посиланням на джерела в НАБУ і поліції повідомляє, що Микитасю не пред'явили підозри, він не затриманий. Адвокати Микитася готують заяву.

Справа про викрадення людини

9 грудня в ЗМІ з'явилася інформація, що екс-нардеп Максим Микитась може бути причетний до викрадення співробітника своєї компанії.

Як повідомлялося, Микитась нібито дав своєму юристу хабар у 700 тисяч доларів з метою отримання бажаного вердикту в одному із судів, проте ту справу "не вирішив".

Того ж дня в Києві поліція затримала чотирьох осіб, які викрали юриста і вимагали 800 тисяч доларів.

Справа Микитася

Максиму Микитасю, а також ще сімом особам інкримінується участь у корупційній схемі, якій Нацгвардії завдано збитків на 81,64 млн грн.

За даними слідства, в 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (з березня 2014 року - ГУ Нацгвардії України) і ТОВ - забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс.

Однак у 2016-2017 рр. сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва.

14 травня Вищий антикорупційний суд відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього народного депутата Микитася.

2 грудня в НАБУ повідомили, що Микитась добровільно відшкодував до державного бюджету 50 млн грн від загальної суми збитків у 81,64 млн грн.

23 грудня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжив домашній арешт Микитасю до 23 лютого.

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Автор: УНІАН