Сьогодні вранці комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про послаблення карантинних обмежень у Києві.
Про це на брифінгу 28 квітня повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
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«Ми сподіваємося, що державна комісія розгляне рішення про перегляд рішення щодо рівня епідеміологічної безпеки та виведення столиці з «червоної зони», – додав Кличко.
Що передбачає послаблення карантину
З 1 травня у звичайному режимі курсуватиме весь громадський транспорт. Проте громадяни повинні дотримуватися всіх карантинних норм.
З цієї суботи також запрацюють ринки, заклади громадського харчування, ТРЦ і спортзали.
З 5 травня в Києві відновлять навчання у школах та університетах. Також продовжиться прийом документів для зарахування дітей до 1-го класу на 2022 рік.
При цьому мер столиці не виключив посилення обмежень у випадку погіршення COVID-показників.
Карантин у Києві: що передувало
- Київ з 23 березня знаходиться в "червоній" зоні епіднебезпеки.
- З 5 квітня в Києві через погіршення епідситуації введено жорсткий локдаун, зокрема проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецпропусками. Закриті дитсадки та школи.
- 14 квітня дія жорстких карантинних обмежень продовжили до 30 квітня.
- Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що вже до кінця цього тижня Київ покине "червону" зону карантину.
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