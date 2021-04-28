Київ з 23 березня знаходився у "червоній" зоні епіднебезпеки

Сьогодні вранці комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про послаблення карантинних обмежень у Києві.

Про це на брифінгу 28 квітня повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

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«Ми сподіваємося, що державна комісія розгляне рішення про перегляд рішення щодо рівня епідеміологічної безпеки та виведення столиці з «червоної зони», – додав Кличко.

Що передбачає послаблення карантину

З 1 травня у звичайному режимі курсуватиме весь громадський транспорт. Проте громадяни повинні дотримуватися всіх карантинних норм.

З цієї суботи також запрацюють ринки, заклади громадського харчування, ТРЦ і спортзали.

З 5 травня в Києві відновлять навчання у школах та університетах. Також продовжиться прийом документів для зарахування дітей до 1-го класу на 2022 рік.

При цьому мер столиці не виключив посилення обмежень у випадку погіршення COVID-показників.

Карантин у Києві: що передувало

Київ з 23 березня знаходиться в "червоній" зоні епіднебезпеки.

З 5 квітня в Києві через погіршення епідситуації введено жорсткий локдаун, зокрема проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецпропусками. Закриті дитсадки та школи.

14 квітня дія жорстких карантинних обмежень продовжили до 30 квітня.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що вже до кінця цього тижня Київ покине "червону" зону карантину.

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Автор: Яна Ставська