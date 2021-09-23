Загалом дітей навчають болгарською, кримськотатарською, молдовською, німецькою, польською, російською, румунською, словацькою, угорською та державною українською.

У 2020-2021 навчальному році у закладах загальної середньої освіти освітній процес здійснювався дев'ятьма мовами корінних народів і національних меншин.

Про це повідомило Міністерство освіти та науки у відповідь на запит УНІАН.

"У 2020-2021 навчальному році у закладах загальної середньої освіти освітній процес здійснювався такими мовами корінних народів і національних меншин: болгарською, кримськотатарською, молдовською, німецькою, польською, російською, румунською, словацькою, угорською та державною українською", - йдеться у повідомленні.

У МОН зазначили, що, згідно з державними статистичними даними, у 2020-2021 навчальному році функціонувало 874 заклади загальної середньої освіти (державні, комунальні та приватні (ЗЗСО) з класами з навчанням мовами корінних народів та національних меншин поряд з державною.

Читайте такожЗеленський підписав закон про корінні народи"Зокрема, 622 - з класами з навчанням декількома мовами: 16 - з класами з навчанням українською та молдовською мовами (Одеська область); 2 – з українською та польською мовами (Хмельницька область); 603 (22 приватні) – з українською та російською мовами (у 19 областях та м. Києві (окрім Івано-Франківської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей); 19 - з українською та румунською мовами (Закарпатська, Чернівецька області); 27 – з українською та угорською мовами (Закарпатська область). Також 1 – з українською і болгарською мовами (Одеська область); 1 – з українською і кримськотатарською мовами (Херсонська область); 1 – з українською, російською і кримськотатарською мовами (Херсонська область); 1 – з українською і словацькою мовами (Закарпатська область)", - повідомили в Міносвіти.

Крім того, як додали у міністерстві, функціонувало 203 заклади загальної середньої освіти з класами з навчанням тільки однією мовою, зокрема: 1 – з молдовською (Одеська область); 4 – з польською (Львівська область); 55 (35 приватні) – з російською (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Харківська, Херсонська, Чернівецька, Чернігівська, м. Київ); 69 – з румунською мовою (Закарпатська, Чернівецька області); 73 (6 приватних) – з угорською мовою (Закарпатська область); 1 – з німецькою мовою (м. Київ).

Як раніше повідомляв УНІАН, з вересня 2020 року всі російськомовні школи країни мали перейти на українську мову навчання.

Автор: Леся Лещенко