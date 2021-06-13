Лев Прищепа став учасником міжнародного напівмарафону та подолав на беговелі понад 4 кілометри.

В Одесі національний рекорд встановив чотирирічний хлопчик, подолавши на беговелі понад 4 км.

Як передає кореспондент УНІАН, у неділю в місті відбулося міжнародне легкоатлетичне спортивно-масове змагання - напівмарафон 6th Tavria V Odesa Half Marathon, в рамках якого відбувалися різні змагання.

Наймолодшим учасником заходу став чотирирічний Лев Прищепа. Дитина взяла участь в одному із забігів на дистанцію 4,2 км, які він подолав на 5-кілограмовому дерев'яному беговелі (зроблений у формі гоночного мотоцикла, діаметр коліс 12 дюймів).

Відповідний сертифікат юному спортсмену вручила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. Вона зазначила, що Прищепі - 4 роки та 4 місяці. Він став наймолодшим учасником змагання. За її словами, хлопчик навчився розвивати на беговелі «реактивну швидкість», на якому почав їздити, коли йому виповнилося півтора року.

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Сьогодні поруч з Прищепою біг його батько.

Як повідомили в мерії міста, основна дистанція 6th Tavria V Odesa Half Marathon - 21 км. В рамках забігу проводяться командні змагання, естафета, дитячі забіги й індивідуальний забіг на 10 км і 4,2 км.

Загалом у заході беруть участь понад 2 тис. осіб, серед яких близько 300 дітей.

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Автор: Лариса Козова