В Одесі до лікарні доставили 7 постраждалих у результаті обриву ліфта в багатоповерховому житловому будинку на вул. Говорова.
Читайте такожВ Одесі обірвався ліфт з людьмиЯк повідомили журналістам у прес-службі мерії міста, до лікарні доставлено семеро осіб, які перебували у ліфті.
«Станом на 9:50 ухвалено рішення про госпіталізацію двох пацієнтів у нейрохірургічне відділення, обстеження інших триває», - повідомили в мерії.
Зазначається, що дехто з потерпілих - у шоковому стані.
Як уточнили в мерії, інцидент стався в житловому будинку ОСББ «Академмістечко». Зараз на місці події працює слідча група.
Обрив ліфта в житловому будинку Одеси
28 квітня в Одесі у 10-поверховому житловому будинку по вулиці Говорова, 10/Г обірвався ліфт, в якому було 8 осіб. Ліфт упав з 1-го поверху вниз ліфтової шахти, пролетівши приблизно 7 м.
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