Напередодні першої сесії Одеської облради Палац спорту, всупереч судовій забороні, передали спортивній школі "Крижинка". Як пишуть ЗМІ, раніше ця школа уклала договір з інвестором, тож фактично приватник отримав контроль над ареною.

Про це повідомляє "Ділова Одеса".

Згідно з реєстром прав на нерухоме майно, 19 листопада реєстрацію оформила реєстратор Великодолинської селищної ради Овідіопольського району Одеської області.

Навколо права на "великий лід" в Одесі боротьба йде вже рік. Нещодавно вона обернулася відстороненням директора Палацу спорту і новообраного депутата від ОПЗЖ Сергія Булигіна-Шрамка. Цікаво, зазначають журналісти, що розпорядження підписав перший заступник голови облради Вадим Шкарівський, до слова, також представник «Опоплатформи».

"Суть схеми проста - передати об'єкт підконтрольному чинному керівництву Ради підприємству, а кінцева мета — не дати провести новий конкурс з вибору орендаря льодової оренди й поставити туди свого керівника", - пишуть ЗМІ.

Хоч лід розташований у Палаці спорту, у нього є приватний інвестор, який не тільки «вклався» в арену обладнанням, але й фактично організував свою приватну структуру, яка, крім платних послуг, повністю контролювала «великий лід», отримуючи з нього досить значні доходи, при цьому витрати лягли на плечі Палацу спорту, наголосили журналісти.

За розрахунками керівництва арени, інвестор заробляє на ньому мільйони гривень щомісяця, повідомляє УСІ.

Тільки з клубу хокеїстів "Морські вовки", що тренується на ковзанці, збирають 90 тисяч гривень на місяць. При цьому Федерація хокею України платила за лід 500 тисяч гривень.

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Цікаво, що її очолює екс-депутат міськради Герман Коган, якого в Одесі знають як «короля МАФів», продовжили журналісти. Будучи керівником Федерації хокею України в Одеській області, він фактично платить гроші сам собі з держбюджету, зазначають ЗМІ.

У 2020 році керівники КП «Палац спорту» вирішили самі заробляти гроші на ковзанці, який за 1,20 грн у рік орендує Герман Коган.

Закінчення терміну договору арени збіглося з виборами, тому в останні дні роботи чинне керівництво облради вирішило відсторонити директора КП «Палац спорту» Сергія Булигіна-Шрамка й паралельно передати Палац спорту в управління СДЮСШОР «Крижинка». Відповідне розпорядження підписав Вадим Шкарівський, пишуть ЗМІ.

Сергій Булигін-Шрамко через суд зупинив розпорядження (воно не було навіть погоджено з профільним департаментом ОДА), але буквально через кілька днів реєстратор Великодолинської селищної ради все одно зареєструвала майнові права над одеським Палацом спорту за «Крижинкою».

Швидше за все, припускають ЗМІ, був підготовлений новий пакет документів, щоб обійти рішення суду. Заборона реєстратора не зупинила, хоча рішення суду вже було в реєстрі. З приводу цієї протизаконної дії матеріали направлені до правоохоронних органів. Вони дадуть оцінку всій цій схемі.

Цікаво, що сама "Крижинка" зараз перебуває у поганому стані й по суті не може нормально тренувати дітей, що видно на відео.

Зате вона вельми активно укладає підряди з одним підприємцем - Євгеном Осиповим на забезпечення роботи льоду, йдеться в матеріалі ЗМІ.

Цікаво, що його основним видом діяльності значиться "Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами», а ще раніше — передача в оренду майна. Але жодних інших договорів на утримання льодових арен і т. д. у нього немає. За сімома контрактами з "Крижинкою" він заробив 5,65 мільйона гривень.

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Автор: УНІАН