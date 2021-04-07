За хабар він обіцяв не притягувати жінку до відповідальності за поширення порнографічної продукції в мережі Інтернет.

В Одесі затримали поліцейського, який вимагав у веб-моделі 600 доларів щомісяця.

Читайте такожВимагав 365 тисяч гривень: посадовець Львівської обласної держадміністрації попався на хабаріЯк поінформували в Національній поліції України, до Управління внутрішньої безпеки одеської поліції звернулася заявниця і повідомила про систематичне вимагання у неї грошей.

Зазначається, що 33-річна жінка поскаржилася на одного зі співробітників місцевої поліції, який вимагає у неї гроші. Як з'ясувалося, до злочину причетний тепер уже колишній оперуповноважений Управління стратегічних розслідувань в Одеській області.

Хабар 25-річний зловмисник вимагав у жінки, яка працювала веб-моделлю. За вказану суму він обіцяв, що не стане притягувати її до відповідальності за виготовлення та поширення порнографічної продукції в мережі Інтернет. Щомісяця на банківські картки рідних або знайомих поліцейського заявниця мала перераховувати 600 дол.

За цим фактом порушено провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Поточного тижня після отримання фігурантом чергового переказу в розмірі 600 дол. його було затримано.

Зараз підозрюваного поміщено в ізолятор тимчасового тримання.

В Одесі затримали поліцейського: що ще відомо

Як повідомили в територіальному управлінні Державного бюро розслідувань, розташованому в Миколаєві, затримано оперуповноваженого Управління стратегічних розслідувань в Одеській області.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вимаганні, отриманні хабара, а також обрання запобіжного заходу.

Крім того, перевіряється можлива причетність інших співробітників правоохоронних органів до скоєння вказаного злочину.

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Автор: Лариса Козова