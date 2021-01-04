В Одесі від ускладнень COVID-19 помер відомий художник Сергій Лозовський.
Як повідомили УНІАН в Одеській обласній організації Національної спілки художників України, 58-річний Лозовський помер 1 січня після тяжкої хвороби.
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«Помер відомий живописець і педагог, член Одеської обласної організації Національної спілки художників України, заслужений художник України Лозовський Сергій Володимирович», - повідомили в організації.
Прощання з художником відбулося 3 січня.
Зазначається, що він зробив вагомий внесок у розвиток вітчизняного живопису як представник південної, одеської школи, а як педагог виховав плеяду молодих художників.
Як повідомили колеги художника, він помер від ускладнень, викликаних коронавірусом.
Заслужений художник України Лозовський близько 35 років викладав на художньо-графічному факультеті Южноукраїнського національного педінституту ім. Ушинського. Його роботи зберігаються у приватних колекціях, в різних музеях України.
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