Дитина мріяла стати гімнасткою, займалася спортом із трьох років.

В Одесі зібрали кошти на біонічний протез для п'ятирічної дівчинки, яка внаслідок ворожого обстрілу курортного селища Затока отримала тяжке поранення та залишилася без ноги.

Як повідомила прес-служба мерії Одеси, 19 жовтня в Україні стартував благодійний проект "День для незламних", у рамках якого українці перераховували свій одноденний заробіток на сучасні біонічні протези для українських військових та цивільних, які постраждали через повномасштабне російське вторгнення.

В мерії додали, що співробітники департаменту фінансів Одеської міської ради приєдналися до проекту та зібрали кошти на протез для Олександри Паскаль, яка постраждала від ракетного удару в смт Затока Білгород-Дністровського району Одеської області 16 травня.

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"Через ворожу атаку маленька дівчинка залишилася без ніжки. Два тижні дитина перебувала у реанімації. У вересні Олександра мала піти в перший клас, але через стан здоров'я перший дзвінок для дівчинки відклали до наступного року. А ще Олександра мріяла стати гімнасткою, займалася спортом із трьох років", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Одеської області окупантами

16 травня на Одещині російські окупанти завдали ракетного удару по селищу Затока, постраждали чотири людини, серед яких - дитина. Зокрема, тяжкі поранення отримала п'ятирічна дівчинка, вона втратила ногу.

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