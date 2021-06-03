Усі захворілі діти відвідують один заклад дошкільної освіти у с. Іспас Вижницького району Чернівецької області.

Цими днями до медичних закладів Вижницького району Чернівецької області звернулося 13 дітей і двоє дорослих, які мали ознаки харчового отруєння.

Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров'я (ЦГЗ).

Усі захворілі діти відвідують один заклад дошкільної освіти у с. Іспас Вижницького району Чернівецької області, а дорослі - вихователі цього закладу.

"Усі захворілі скаржилися на підвищення температури тіла в межах 37-38 С, нудоту, блювоту та пронос. Наразі вони отримують амбулаторне лікування. Попередній діагноз - гострий гастроентероколіт", - йдеться в повідомленні.

У ході епідеміологічного розслідування проведено опитування працівників їдальні та батьків хворих дітей, обстеження їдальні, відібрано харчові продукти на бактеріологічне дослідження, питна вода на бактеріологічне, фізико-хімічне дослідження, змиви з об’єктів довкілля. Проведено бактеріологічне обстеження працівників їдальні на носійство патогенної мікрофлори кишкової групи. Проведено заключну дезінфекцію.

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"За даними опитування вихователів та батьків ознаки гострих кишкових інфекцій є у 29 дітей, зокрема й тих, батьки яких за медичною допомогою не зверталися", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Олександр Топчій