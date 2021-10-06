Адміністрація театру скасувала всі вистави.

У музично-драматичному театрі Чернівців стався спалах коронавірусу. Адміністрація скасувала всі вистави.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Всього захворіли більш ніж половина працівників - 24 людини, з них 10 акторів. Адміністрація прийняла рішення скасувати всі вистави, тому що нікому грати. Епідемію COVID-19 в театрі пов'язують з тим, що колектив вчасно не припинив роботу, коли підтвердили перші три випадки коронавірусу.

На ці вихідні у театралів була запланована участь у фестивалі, присвяченому 400-річчю Хотинської битви. На цей час керівництво театру не дає прогнозів, чи зможе вийти на сцену хоча б частина акторів.

Коронавірус в Україні

За добу 5 жовтня зафіксували 12 тисяч 662 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Також за минулу добу:

госпіталізували - 3 тисячі 745 осіб;

померли-320 осіб;

одужали-4 тисячі 630 осіб.

За добу проведено 54 тисячі 386 тестів методом ПЛР.

Протягом доби найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (1163), Одеській (1076), Дніпропетровській (964), м.Київ (792) та Запорізькій (783) областях.

Автор: Анастасія Горбачова