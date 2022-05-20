У місті активізувалися українські патріоти.

Патріоти з окупованого Херсона прикрасили місто до Дня вишиванки, який Україна відзначала напередодні.

Фото з тимчасово захопленого росіянами міста оприлюднив у своєму Телеграм-каналі віце-прем'єр Михайло Федоров.

Місцеві "партизани" намалювали синьо-жовтою фарбою українські прапори й нагадування окупантам про те, кому справді належить Херсон.

"Який він, День вишиванки в окупації? Херсон підказує: сильний та нескорений. Українські патріоти розмістили по всьому місту національну символіку, а слово "Херсон" - написали на стінах синьо-жовтими фарбами. Ось так херсонці підтримують одне одного та нагадують окупантам, на чиїй вони землі. Захоплююсь! Херсон - це Україна", - написав Федоров.

Це не перші звернення до окупантів від херсонців - нещодавно на вулицях міста з'явилися красномовні попередження для росіян. Останнім часом у місті активізувалися українські патріоти.

Раніше також повідомлялося, що схожі звернення з'явилися в окупованій Каховці. А в Бериславі місцеві патріоти прибрали російський прапор, вивішений біля місцевої адміністрації.