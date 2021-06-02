У Міносвіти вважають, що Україні треба орієнтуватися на цей досвід, адже український ринок праці гостро потребує фахівців із професійною освітою.

В Україні 80% вступників обирають вищу освіту, і лише 20% – йдуть до закладів професійної освіти.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки з посиланням на заступника глави відомства Ігоря Гарбарука.

Натомість, за його словами, до 70% європейської молоді після випуску зі школи отримує робітничу професію, а вже далі вирішує, продовжувати навчання чи йти працювати. Він підкреслив, що Україні треба орієнтуватися на цей досвід, адже український ринок праці гостро потребує фахівців із професійною освітою.

«З 2016 року в якійсь частині, а особливо 2 останні роки, ситуація зі сферою професійної освіти почала змінюватися. На рівні держави, на рівні політичних комунікацій, почали змінювати ставлення до професійної освіти», – зазначив Гарбарук.

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Він також розповів про результати модернізації профтехзакладів. Наприклад, за кошти державного бюджету вже створено близько 200 навчально-практичних центрів. Вони дозволяють адміністраціям не тільки покращувати якість підготовки учнів, але й заробляти додаткові кошти.

Створення навчально-практичного центру дозволяє закладу професійної освіти покращити підготовку учнів та стати більш привабливими для вступників, проводити навчальні курси для дорослих або підвищення кваліфікації для фахівців, які працюють тощо.

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Автор: Леся Лещенко