В Офісі Президента зазначили, що в Україні триває процес підготовки до впровадження «паспортів вакцинації та імунізації» відповідно до європейських стандартів.

Україна обіцяє впровадити "паспорти вакцинації" відповідно до європейських стандартів.

Про це йшлося на нараді під головуванням президента Зеленського, повідомляє прес-служба Офісу голови держави.

"Віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та міністр охорони здоров’я повідомили, що в Україні триває процес підготовки до впровадження «паспортів вакцинації та імунізації» відповідно до європейських стандартів", - йдеться у повідомленні

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Відзначимо, що запровадження "паспорта вакцинації від коронавірусу" вважається надійним шляхом для скасування обмежень і відкриття країнами кордонів. Уже з літа цього року Європейський Союз має намір запустити паспорти вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19.

COVID-паспортизація в Україні

Наприкінці березня на необхідності розробки системи СOVID-паспортизації для українців наголосив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що ці паспорти вже розробляються багатьма розвиненими країнами, які активно працюють над створенням колективного імунітету проти коронавірусу.

Тоді ж у Міністерстві охорони здоров’я України запевнили, що паспорти вакцинації для українців перебувають на фінальній стадії розробки.

У квітні в Кабінеті міністрів заявили, що Україна домовилася з Єврокомісією про співпрацю над сумісністю українського та європейського Цифрового сертифіката про імунітет від COVID-19. Цифровий сертифікат, зокрема, підтверджуватиме, що людина вакцинувалася, одужала та зробила тести на коронавірус.

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Автор: Катерина Лиманська