В Україні запроваджуватимуть "паспорти вакцинації" / фото ua.depositphotos.com

Україна обіцяє впровадити "паспорти вакцинації" відповідно до європейських стандартів.

Про це йшлося на нараді під головуванням президента Зеленського, повідомляє прес-служба Офісу голови держави.

"Віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та міністр охорони здоров’я повідомили, що в Україні триває процес підготовки до впровадження «паспортів вакцинації та імунізації» відповідно до європейських стандартів", - йдеться у повідомленні

Читайте також"Ковід-паспорти". Як вакцинація по-українськи робить українців "невиїзними"

Відзначимо, що запровадження "паспорта вакцинації від коронавірусу" вважається надійним шляхом для скасування обмежень і відкриття країнами кордонів. Уже з літа цього року Європейський Союз має намір запустити паспорти вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19.

COVID-паспортизація в Україні

  • Наприкінці березня на необхідності розробки системи СOVID-паспортизації для українців наголосив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що ці паспорти вже розробляються багатьма розвиненими країнами, які активно працюють над створенням колективного імунітету проти коронавірусу.
  • Тоді ж у Міністерстві охорони здоров’я України запевнили, що паспорти вакцинації для українців перебувають на фінальній стадії розробки.
  • У квітні в Кабінеті міністрів заявили, що Україна домовилася з Єврокомісією про співпрацю над сумісністю українського та європейського Цифрового сертифіката про імунітет від COVID-19. Цифровий сертифікат, зокрема, підтверджуватиме, що людина вакцинувалася, одужала та зробила тести на коронавірус.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська