У Верховній Раді зареєстровано Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо керування автомобілями, яким передбачається дозволити керування легковим автомобілем з 16 років.
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
Згідно з законопроектом, особи, які досягли 16-річного віку за письмовою нотаріально засвідченою згодою батьків, можуть керувати транспортними засобами категорії В, якщо вони оснащені автоматичною коробкою передач.
Якщо ж на автомобілі встановлено механічну коробку передач, то такими машинами, згідно з проектом закону, можуть керувати особи, які досягли 17-річного віку.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Раді хочуть випускати чоловіків за кордон під щомісячний внесок. Якщо законопроект ухвалять, чоловіки матимуть змогу виїжджати за умови внесення гарантійної оплати до державного банку 13 000 гривень.