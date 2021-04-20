Цього тижня відбудеться загальна зустріч голови уряду зі Всеукраїнською радою церков, де додатково будуть пропрацьовані алгоритми для проведення служб у храмах відповідно до протиепідемічних норм.

В Україні наразі не планують на травневі свята запроваджувати загальнонаціональний локдаун.

Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "1+1".

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«Що ми зараз бачимо – у нас спостерігається стабілізація захворюваності на досить високих цифрах, але вже три тижні немає тенденції до зростання нових випадків та госпіталізацій. Це вже певний показник», - заявив він.

За словами Ляшка, на травневі та Великодні свята відбуватиметься «масова міграція» людей на території України, проводитимуться святкування в храмах.

«Тут буде інше питання – як достукатися до всіх щодо того, що ми перебуваємо в епідемії коронавірусної хвороби і дотримання протиепідемічних норм у цей період – ключова річ, щоб не було подальших спалахів та жорстких карантинів», - наголосив головний санітарний лікар.

У відповідь на питання, чи планують в Україні запроваджувати жорсткий загальнонаціональний карантин на травневі свята, Ляшко сказав: «Зараз він не планується. У понеділок (вчора – УНІАН) ми мали селектор з президентом, де прем’єр-міністр говорив, що цього тижня відбудеться загальна зустріч зі Всеукраїнською радою церков, де ще додатково будуть пропрацьовані вже розроблені Міністерством охорони здоров'я алгоритми для того, щоб в храмах все відбувалося відповідно до протиепідемічних норм – як правильно забезпечити святкування, як правильно подробити кількість святкових літургій для того, щоб зменшити кількість людей, які приходять одночасно до храмів».

Також, за його словами, МОЗ рекомендує людям похилого віку та людям з хронічними захворюваннями утриматися від відвідування храму.

«Також ми говоримо про те, що якщо є така можливість, то хтось один із домогосподарства може піти до храму і посвятити паску, щоб потім принести та передати все свячене своїй родині», - додав він.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов прогнозував, що наступний спалах коронавірусу може бути через 3-4 тижні після Великодніх свят.

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Автор: Костянтин Гончаров