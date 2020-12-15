Навчальна програма МРА - частина корпоративної соціальної відповідальності групи "Метінвест".

Розроблена компанією "Метінвест" навчальна програма МРА (Master of Public Administration) допомагає українським муніципальним управлінцям краще ознайомлюватися з місцевими проблемами та переймати світовий досвід їхнього вирішення.

Як повідомляє "5 канал", ця програма допомагає підготувати ефективних керівників: які управляють бюджетами, залучають інвестиції та підвищують рівень життя.

Читайте такожНавчають міських управлінців: проект "Метінвесту" переміг у конкурсі Глобального Договору ООНСлухачі навчальної програми, серед яких — більшість з двома-трьома вищими освітами, відзначають, що МРА кардинально відрізняється від традиційного навчання.

Як розповів один з учасників програми, директор департаменту охорони здоров'я Маріуполя Андрій Ремпель, теорія у рамках МРА дається стисло.

"... Теоретичні знання даються в тих обсягах, які потрібні для засвоєння практичних кейсів", – зазначив він.

Поділився враженнями від навчання і Єгор Мороз, начальник юридичного управління Запорізької облради. Він зазначив, що ці знання - про психологію, про те, як ми маємо сприймати людей та як вибудовувати стосунки з ними та безпосередньо підлеглими.

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Автор: УНІАН