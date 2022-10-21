У п'ятницю, 21 жовтня, уряд затвердив рішення про переведення на держбюджет ще однієї категорії студентів-здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, які були зараховані на навчання до 2021 року включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних або юридичних осіб.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України.
Які категорії згаданих вище студентів переведуть на бюджетну форму навчання:
- діти загиблих захисників України;
- учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни;
- діти учасників бойових дій;
- жителі особливо небезпечних територій.
"Переведення на бюджетні місця десятків тисяч студентів у найближчі місяці потребуватиме великих організаційних зусиль та фінансової підтримки держави. Президент України доручив МОН та іншим державним замовникам провести роботу якнайшвидше і продовжувати її надалі", - йдеться у повідомленні.
Тож студенти, фінансова спроможність яких не дозволяє сплачувати за навчання через вплив російської агресії, отримають державну підтримку і продовжать здобувати освіту.