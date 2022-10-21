За словами міністра освіти і науки, переведення на бюджетні місця десятків тисяч студентів у найближчі місяці потребуватиме великих організаційних зусиль та фінансової підтримки держави.

У п'ятницю, 21 жовтня, уряд затвердив рішення про переведення на держбюджет ще однієї категорії студентів-здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, які були зараховані на навчання до 2021 року включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних або юридичних осіб.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України.

Які категорії згаданих вище студентів переведуть на бюджетну форму навчання:

діти загиблих захисників України;

учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни;

діти учасників бойових дій;

жителі особливо небезпечних територій.

"Переведення на бюджетні місця десятків тисяч студентів у найближчі місяці потребуватиме великих організаційних зусиль та фінансової підтримки держави. Президент України доручив МОН та іншим державним замовникам провести роботу якнайшвидше і продовжувати її надалі", - йдеться у повідомленні.

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Тож студенти, фінансова спроможність яких не дозволяє сплачувати за навчання через вплив російської агресії, отримають державну підтримку і продовжать здобувати освіту.

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