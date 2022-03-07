Проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання 19 і 26 березня не є можливим, зазначили в УЦОЯО.

В Україні скасували пробне зовнішнє незалежне оцінювання, яке мало відбутися 19 і 26 березня.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

"Через ганебні загарбницькі дії Росії проти України наше звичне життя змінилося, ми вимушені захищати свою землю, своїх близьких і рідних, свої оселі. Очевидно, що більшість запланованих заздалегідь заходів у цій ситуації не можуть відбуватися, а будуть проводитися пізніше або й узагалі будуть скасовані. Наразі маємо вас повідомити, що проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання 19 і 26 березня не є можливим", - йдеться у повідомленні.

В УЦОЯО зазначили, що після настання миру можна буде визначитися із тим, як і коли будуть проводитися освітні оцінювання.

Вас також можуть зацікавити новини: