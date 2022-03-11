Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) для вступників у 2022 році не буде.
Про це оголосив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в ефірі всеукраїнського телемарафону UAразом.
"Жодних іспитів в університетах не буде для запобігання будь-яких проявів корупції. Буде створено на кшталт ЗНО, але без участі дитини. Все буде прозоро, бо комп’ютер не бере участі у якихось корупційних схемах. Спробуємо це зробити в 2022 році без стресу для дитини, без застосування механізму ЗНО", - заявив Шкарлет.
Як зазначив міністр, відповідний законопроєкт подано до ВР і висловив сподівання, що його буде ухвалено найближчим часом.
Раніше в Міністерстві освіти і науки пропонували скасувати в цьому році складання державної підсумкової атестації (ДПА), зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) як конкурсний критерій доступу до освітніх послуг.