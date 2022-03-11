Українські абітурієнти цьогоріч не складатимуть традиційні іспити.

Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) для вступників у 2022 році не буде.

Про це оголосив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в ефірі всеукраїнського телемарафону UAразом.

"Жодних іспитів в університетах не буде для запобігання будь-яких проявів корупції. Буде створено на кшталт ЗНО, але без участі дитини. Все буде прозоро, бо комп’ютер не бере участі у якихось корупційних схемах. Спробуємо це зробити в 2022 році без стресу для дитини, без застосування механізму ЗНО", - заявив Шкарлет.

Як зазначив міністр, відповідний законопроєкт подано до ВР і висловив сподівання, що його буде ухвалено найближчим часом.

Раніше в Міністерстві освіти і науки пропонували скасувати в цьому році складання державної підсумкової атестації (ДПА), зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) як конкурсний критерій доступу до освітніх послуг.

Вас також можуть зацікавити новини: