Президент привітав розвідників з професійним святом.

Президент Володимир Зеленський привітав особовий склад і ветеранів української зовнішньої розвідки з професійним святом.

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«Щиро вітаю вас, професіоналів розвідувальної справи, із Днем зовнішньої розвідки України. Це свято - не просто повернення власної історії і традицій, а й визнання державою вашого величезного внеску у зміцнення її національної безпеки», - йдеться у вітанні глави держави, текст якого розміщено на його офіційному сайті.

Зеленський відзначив, що нині українська розвідка відстоює і незалежність, і соборність України. За його словами, саме в нашій країні сьогодні вирішується майбутнє євроатлантичної безпеки та стабільності.

«Українська держава впевнено повертається до європейської родини, і це частина нашої державницької стратегії. Ваші дії на випередження забезпечують захист від зовнішніх загроз. При цьому спільно, кожен на своєму місці, ми щодня відроджуємо країну, готову дати відсіч будь-якому загарбнику», - зазначив президент.

Він наголосив, що українське розвідувальне товариство нарешті має закон «Про розвідку», який відкриває нові можливості. «А з ними покладає ще більшу відповідальність, адже в умовах гібридної війни розвідка стає надважливою складовою сектору національної безпеки та відіграє провідну роль у глобальній стратегії протистояння агресору», - додав Зеленський.

«Високо ціную вашу відданість конституційному обов’язку. Упевнений, що патріотизм і наполегливість українських розвідників сприятимуть успішному виконанню поставлених завдань задля зміцнення безпеки і подальшого процвітання України», - зазначив президент.

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Автор: Юлія Янкевич