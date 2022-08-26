Нова марка присвячена всім, хто надає допомогу Україні в цей нелегкий час.

В Україні створили нову поштову марку на честь волонтерів з ІТ-спільноти, які допомагають країні під час війни проти Росії.

Про це пише The Page.

Зазначається, що нова поштова марка є спільним проектом "Укрпошти" та компанії GlobalLogic.

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За словами представника GlobalLogic Ігоря Костіва новинка присвячена всім, хто надає допомогу Україні в цей нелегкий час.

"Ми випустили ось таку марку спільно з "Укрпоштою" для того, щоб відзначити наших волонтерів і не тільки наших, які, з одного боку, є в IT, а з іншого боку, дуже багато жертвують, надають допомогу та послуги чи то Збройним силам, чи то гуманітарним акціям і місіям в Україні. Зокрема, на цій марці зображений коптер, здебільшого пов’язаний з IT-індустрією як такою, і це здебільшого те, що айтівці почали інвестувати в розвиток нашої обороноздатності й не тільки. І він зроблений у формі соняшника, яка досить часто асоціюється з Україною", - заявив Костів.

Також він зазначив, що вшанувати волонтерів зі сфери IT вирішили після того, як підрахували обсяг наданої ними допомоги.

Як повідомляв УНІАН, державне підприємство "Укрпошта" випустило колекційну марку "Вільні, незламні, непереможні" з нагоди Дня Незалежності України.

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