За добу в Україні одужали 14,7 тисячі людей із COVID-19, нових випадків інфікування - 12 тисяч.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 12 162 осіб, зафіксовано 429 летальних випадків, 14 720 пацієнтів одужали. До лікарень із підозрою чи діагнозом COVID-19 потрапили 4 411 людини. Серед нових пацієнтів – 532 дитини та 326 медпрацівників.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

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Добовий показник захворюваності тримається на високому рівні, але кількість тих, хто одужав за добу, другий день поспіль перевищує число хворих. Разом з тим знову зросла смертність та кількість госпіталізованих.

Найбільше нових випадків зафіксували у Києві (965), Харківській (938), Київській (881), Запорізькій (845) та Дніпропетровській (771) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії в нас виявили 1 974 118 випадків COVID-19, з них 1 514 472 людини одужали та 40 796 — померли від ускладнень.

Тест на коронавірус в Україні: що відомо

Лабораторії 20 квітня зробили 109 007 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 46 746, методом ІФА — 17 235. Також зробили 45 026 експрес-тестів на антиген до вірусу.

За весь час в Україні провели понад 9 млн ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

За минулу добу проти COVID-19 щепили 15 042 людини. Загалом 477 831 людина отримала першу дозу препарату, а п'ятеро завершили вакцинацію.

Лідерами за кількістю вакцинованих за останню добу є Київ (1650 щеплень) та Львівська область (1576 щеплень).

Щеплення проводилось 269 мобільними бригадами з імунізації та 462 пунктами щеплення.

Станом на 18 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 478 370 людей.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко