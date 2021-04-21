За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 12 162 осіб, зафіксовано 429 летальних випадків, 14 720 пацієнтів одужали. До лікарень із підозрою чи діагнозом COVID-19 потрапили 4 411 людини. Серед нових пацієнтів – 532 дитини та 326 медпрацівників.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
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Добовий показник захворюваності тримається на високому рівні, але кількість тих, хто одужав за добу, другий день поспіль перевищує число хворих. Разом з тим знову зросла смертність та кількість госпіталізованих.
Найбільше нових випадків зафіксували у Києві (965), Харківській (938), Київській (881), Запорізькій (845) та Дніпропетровській (771) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Від початку пандемії в нас виявили 1 974 118 випадків COVID-19, з них 1 514 472 людини одужали та 40 796 — померли від ускладнень.
Тест на коронавірус в Україні: що відомо
Лабораторії 20 квітня зробили 109 007 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 46 746, методом ІФА — 17 235. Також зробили 45 026 експрес-тестів на антиген до вірусу.
За весь час в Україні провели понад 9 млн ПЛР-тестувань.
Вакцинація проти коронавірусу в Україні
За минулу добу проти COVID-19 щепили 15 042 людини. Загалом 477 831 людина отримала першу дозу препарату, а п'ятеро завершили вакцинацію.
Лідерами за кількістю вакцинованих за останню добу є Київ (1650 щеплень) та Львівська область (1576 щеплень).
Щеплення проводилось 269 мобільними бригадами з імунізації та 462 пунктами щеплення.
Станом на 18 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 478 370 людей.
Коронавірус в Україні: що відомо
- За даними РНБО, Україна зараз на 16-му місці у світі за кількістю хворих і на 18-му — за кількістю смертей від коронавірусу.
- За даними Worldometers, Україна на 13 місці у світі, а серед європейських країн – на 5 місці.
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