В Україні заборонили ввезення і розповсюдження всієї видавничої продукції з Росії.
Про це йдеться у повідомленні Держкомтелерадіо з посиланням на відповідний наказ відомства.
Держкомтелерадіо призупиняє видачу та зупиняє дію дозволів на ввезення видавничої продукції з території держави-агресора.
Рішення Держкомтелерадіо прийнято на початку березня у зв'язку з відкритою та широкомасштабною військовою агресією РФ проти України та з метою недопущення культурного та інформаційного впливу держави-агресора на суспільні настрої українців.
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