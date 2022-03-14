Рішення ухвалили у зв'язку з відкритою та широкомасштабною військовою агресією РФ проти України.

В Україні заборонили ввезення і розповсюдження всієї видавничої продукції з Росії.

Про це йдеться у повідомленні Держкомтелерадіо з посиланням на відповідний наказ відомства.

Держкомтелерадіо призупиняє видачу та зупиняє дію дозволів на ввезення видавничої продукції з території держави-агресора.

Рішення Держкомтелерадіо прийнято на початку березня у зв'язку з відкритою та широкомасштабною військовою агресією РФ проти України та з метою недопущення культурного та інформаційного впливу держави-агресора на суспільні настрої українців.

Важливо

В Україні вже діяв "бан" на книжки з кремлівською пропагандою і виправданням агресії Росії.

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