Парламент визнав Росію державою-терористом.

Верховна Рада України заборонила символіки військового вторгнення Росії Z та V.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, за ухвалення закону про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку Російської Федерації як держави-терориста, символіки, яка використовується збройними та іншими воєнними формуваннями Російської Федерації у війні проти України (реєстраційний номер 7214) проголосувало 354 народних депутатів.

Законом визначено терміни "держава-терорист", символіка військового вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну. Також встановлено заборону поширення пропаганди та символіки воєнного вторгнення.

Відповідно до закону, літери Z і V визнано символікою вторгнення Росії в Україну, оскільки ними позначається військова техніка агресора. Законом Росія визнається державою-терористом, однією з цілей політичного режиму якої є державний геноцид українського народу, фізичне знищення, масові вбивства громадян України, вчинення міжнародних злочинів проти цивільного населення, використання заборонених методів війни, руйнування цивільних об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури, створення штучних гуманітарних катастроф в окремих районах України.

Законом заборонено будь-яку пропаганду російського нацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку Росії як держави-терориста, в тому числі використання символіки вторгнення.

Війна Росії проти України

Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну вранці 24 лютого. Окупанти супроводжували атаки на військові об’єкти ударами по українських містах.

Росіяни займалися терором місцевого населення у тимчасово захоплених населених пунктах. Відомі випадки масових розстрілів, катувань, зґвалтування і мародерства, а також знущання з тварин.

Після невдалого штурму Києва розгромлені війська ворога змушені були тікати з Київської, Чернігівської та Сумської областей у бік Білорусі.

Зараз Москва перегруповує армію і нарощує сили для ключового наступу на Донбас.

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