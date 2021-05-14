З початку року вже зафіксовано 90 таких випадків.

Цьогоріч в Україні спостерігається сплеск спроб суїциду серед підлітків, вже зафіксовано 90 таких випадків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова на форумі «Жінки проти насилля і війни».

«В країні цьогоріч ми всі спостерігаємо сплеск спроб суїциду серед підлітків. Тільки цього року зареєстровано 90 суїцидальних випадків. В той час як за весь минулий рік 123, за 2019 рік - 111», - сказала вона.

За словами Венедіктової, не може не турбувати збільшення кількості облікованих кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканності, вчинених відносно дітей.

«Зокрема на 27 % збільшилась їхня кількість за ознаками сексуально насильства - в Україні 233 дитини у 2020 році є потерпілими від згвалтувань. Найбільше - у Дніпропетровській, Закарпатській, Миколаївській, Харківській, Чернігівській, Рівненській, Сумській областях», - зазначила вона.

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Крім того, за останні два роки виявлено 408 фактів розповсюдження дитячої порнографії, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Венедіктова повідомила, що у 2020 році 5 тис. 236 дітей стали потерпілими від злочинів, зокрема 1,5 тис. - тяжких та особливо тяжких. Вона додала, що занепокоєння викликає високий рівень тяжких та особливо тяжких злочинів, де потерпілими є діти, передусім, умисних вбивств, замахів на них, згвалтувань.

«Торік жертвами умисних вбивств та замахів стали 63 дитини - найбільше в Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській, Київській, Черкаській областях та в місті Києві», - наголосила вона.

За її словами, збільшилась кількість дітей, які постраждали від кримінальних правопорушень, пов’язаних з домашнім насильством - зі 188 у 2019 році до 199 у 2020 році, а впродовж двох місяців поточного року - вже 78 дітей.

Венедіктова закликала об’єднати зусилля правоохоронців та громадських організацій для виявлення та припинення фактів жорсткого поводження з жертвами домашнього насильства.

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Автор: Надя Пришляк