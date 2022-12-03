Тепер українців чекає адміністративна відповідальність.

Верховна Рада ухвалила законопроект, який передбачає відповідальність за мобінг – системні цькування чи приниження працівників на роботі. Відтепер кривдникам загрожують штрафи або громадські роботи.

Про це розповіла народна депутатка Юлія Гришина на своїй сторінці у Telegram.

Тепер українців чекає адміністративна відповідальність:

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від 1 700 до 2 550 гривень або 20 – 40 годин громадських робіт;

від 3 400 до 5 100 гривень або 40 – 60 годин робіт за вчинення повторного правопорушення впродовж року або групою осіб.

Зазначимо, мобінг – це систематичне цькування, умисне зниження авторитету, психологічний та інший тиск на співробітника у колективі, зазвичай – з метою його подальшого звільнення. Від булінгу, де одна особа залякує іншу, мобінг відрізняється тим, що цькування здійснює колектив людей проти однієї окремої людини.

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