З-поміж 98 рейсів Укрзалізниці 5 затримуються на понад 1 годину, ще 10 - на понад 30 хвилин.

В Україні затримується рух залізничних поїздів через масовану ракетну атаку Російської Федерації. Як відомо, повітряна тривога розпочалася майже по всій території України близько першої ночі. Вона досі триває.

Зокрема, у зв'язку з ворожою атакою по об'єктах енергетичної інфраструктури, в Україні є низка знеструмлених ділянок, задіяно резервні тепловози, повідомляє "Укрзалізниця" у соціальній мережі Facebook.

"З-поміж 98 рейсів Укрзалізниці 5 затримуються на понад 1 годину, ще 10 - на понад 30 хвилин", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Зокрема:

-№191/192 Краматорськ Одеса затримується на +2:51

-№7/8 Одеса Харків +2:42

-№91/92 Харків Одеса +2:31

-№53/54 Одеса Дніпро +2:23

-№29/30 Ужгород Київ +1:54

-№7/8 Чернівці Київ +1:52

-№43/44 Київ Івано-Франківськ +1:38

-№95/96 Рахів Київ +1:17

-№23/24 Хелм Київ +1:14

-№31/32 Перемишль Запоріжжя +1:11

-№119/120 Львів Запоріжжя +0:55

-№77/78 Одеса Ковель +0:51

-№749/750 Київ Відень +0:40

-№45/46 Харків Ужгород +0:32

-№3/4 Запоріжжя Ужгород +0:30

"Усі вокзали працюють на висадку-посадку через підземні переходи, де є така можливість, а Фортеці незламності з резервним живленням готові приймати гостей весь день", - сказано у повідомленні.

Також в компанії відзначили, що в разі запізнення українців на рейси через повітряну тривогу, вони зможуть скористатися іншими рейсами аналогічного напрямку протягом доби за тими ж квитками.

"При цьому, київська кільцева електричка продовжує курсувати чітко за графіком і - нагадуємо - має зупинки біля трьох важливих вузлів з пересадкою на поїзди далекого сполучення: Київ-Пасажирський, Дарниця і Святошин", - відзначили там.

В Україні нові "прильоти" по об'єктах енергоінфраструктури

Нагадаємо, що через новий масований удар ракетами та БПЛА росіян в деяких областях України фіксують попередні влучання по об'єктах енергоінфраструктури.

Зокрема, про перші можливі "прильоти" стало відомо в Одеській області. За словами речника оперативного штабу Одеської ОВА Сергія Братчука, жертв поки немає, але постраждали деякі житлові будинки. В місті була вимкнена електроенергія.

Також гендиректор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко попередив громадян, що через ракетну загрозу в Україні застосовують превентивні відключення світла.

Вас також можуть зацікавити новини: