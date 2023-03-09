В Україні затримується рух залізничних поїздів через масовану ракетну атаку Російської Федерації. Як відомо, повітряна тривога розпочалася майже по всій території України близько першої ночі. Вона досі триває.
Зокрема, у зв'язку з ворожою атакою по об'єктах енергетичної інфраструктури, в Україні є низка знеструмлених ділянок, задіяно резервні тепловози, повідомляє "Укрзалізниця" у соціальній мережі Facebook.
"З-поміж 98 рейсів Укрзалізниці 5 затримуються на понад 1 годину, ще 10 - на понад 30 хвилин", - йдеться у повідомленні.
Зокрема:
-№191/192 Краматорськ Одеса затримується на +2:51
-№7/8 Одеса Харків +2:42
-№91/92 Харків Одеса +2:31
-№53/54 Одеса Дніпро +2:23
-№29/30 Ужгород Київ +1:54
-№7/8 Чернівці Київ +1:52
-№43/44 Київ Івано-Франківськ +1:38
-№95/96 Рахів Київ +1:17
-№23/24 Хелм Київ +1:14
-№31/32 Перемишль Запоріжжя +1:11
-№119/120 Львів Запоріжжя +0:55
-№77/78 Одеса Ковель +0:51
-№749/750 Київ Відень +0:40
-№45/46 Харків Ужгород +0:32
-№3/4 Запоріжжя Ужгород +0:30
"Усі вокзали працюють на висадку-посадку через підземні переходи, де є така можливість, а Фортеці незламності з резервним живленням готові приймати гостей весь день", - сказано у повідомленні.
Також в компанії відзначили, що в разі запізнення українців на рейси через повітряну тривогу, вони зможуть скористатися іншими рейсами аналогічного напрямку протягом доби за тими ж квитками.
"При цьому, київська кільцева електричка продовжує курсувати чітко за графіком і - нагадуємо - має зупинки біля трьох важливих вузлів з пересадкою на поїзди далекого сполучення: Київ-Пасажирський, Дарниця і Святошин", - відзначили там.
В Україні нові "прильоти" по об'єктах енергоінфраструктури
Нагадаємо, що через новий масований удар ракетами та БПЛА росіян в деяких областях України фіксують попередні влучання по об'єктах енергоінфраструктури.
Зокрема, про перші можливі "прильоти" стало відомо в Одеській області. За словами речника оперативного штабу Одеської ОВА Сергія Братчука, жертв поки немає, але постраждали деякі житлові будинки. В місті була вимкнена електроенергія.
Також гендиректор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко попередив громадян, що через ракетну загрозу в Україні застосовують превентивні відключення світла.