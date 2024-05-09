Йдеться про ухвалення закону про покарання за порушення військового обліку.

В Україні може бути запущена процедура блокування рахунків ухилянтів та накладення стягнень на їх майно.

Про це сказав в коментарі журналістам народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук з приводу ухвалення закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення.

Він наголосив, що штрафи за порушення війського обліку були в законодавстві і раніше, але нині ухваленим законом вони суттєво підвищені. Зокрема, за порушення правил ведення військового обліку штрафи підняті "до вилки від 17 тисяч до 20 500 для фізичних осіб, а для юридичних осіб штрафи досягають ледь не 60 тисяч".

Осадчук наголосив, що не бачить як це рішення парламенту може покращити роботу ТЦК і змінити якісно ситуацію з призовом. Він висловив переконання, що це рішення буде швидко підписано головою Верховної Ради України і президентом України.

"Можна розраховувати, що десь до кінця травня цей закон набуде чинності", - сказав він.

При цьому додав, що питав представників Міноборони, що буде через кілька місяців після початку застосування цього закону, але відповіді не отримав. За його словами, є ризики з введенням в дію цього закону, бо виникають питання, котрі не мають на сьогодні чітких відповідей, зокрема, щодо роботи електронного додатку для оновлення своїх даних.

"Насправді алгоритм роботи ТЦК не є відпрацьованим і досконалим. І при цьому працівники ТЦК через пару тижнів отримають можливість виписувати штрафи. А там одна з найважливіших новацій, яка мене теж трохи дивує, що ці штрафи можна буде виписувати заочно", - зазначив нардеп.

При цьому додав, що ТЦК , ймовірно, максимально потужно займуться цією роботою.

"Я не виключаю, що через декілька місяців це закінчиться тим, що виконавчі служби судів будуть завалені величезною кількістю проваджень", - зазначив Осадчук.

Він додав, що тут працюватиме таке ж правило, як і щодо до сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху, коли за проїзд однією дорогою з перевищенням швидкості може бути виписано кілька штрафів, бо це було зафіксовано кількома камерами на різних відрізках траси. За його словами, якщо перший раз людина за порушення правил військового обліку отримає штраф в 17 тисяч гривень, то потім йому можуть виписувати знову штраф вже на суму 25 500 гривень.

"Що це дасть? Це великі гроші для Києва, для мене, а для якихось провінційних міст і сіл це дуже великі гроші. Тобто, скоріш за все, в нас буде масова ситуація, коли ці штрафи не будуть оплачені громадянами, бо в них просто може не бути грошей або вони не захочуть це робити. І, звичайно, тоді включається процедура виконавчого провадження, а таким чином можна буде блокувати рахунки і накладати стягнення на майно. Тобто фактично таким чином Міноборони та Кабмін повертаються до тієї ідеї, яка була в грудні 2023 року в законопроекті про мобілізації, де передбачалося блокування рахунків і вони були відхилені ВР, бо це було не конституційно. Але зараз ця схема буде запущена через, в принципі, абсолютно законну процедуру – через адміністративне судочинство",- наголосив нардеп Осадчук.

Мобілізація в Україні - останні новини

9 травня Верховна Рада проголосувала за ухвалення закону номер 10379, відповідно до якого збільшуються штрафи за порушення, зокрема, правил військового обліку. За законопроект про внесення змін в Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення мобілізації проголосувало 256 народних депутатів.

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