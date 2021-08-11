В окремих СІЗО буде запроваджено експериментальний проект з надання доступу до інтернету та телефонного зв’язку за допомогою засобів ІР-телефонії.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про реалізацію експериментального проекту щодо платної послуги з надання доступу до інтернету та телефонного зв’язку особам, взятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна постанова прийнята під час засідання уряду.

Документом передбачено запровадити в окремих СІЗО експериментальний проект, відповідно до якого особам, взятим під варту, за відповідну плату будуть надаватися послуги з доступу до інтернету та телефонного зв’язку за допомогою засобів ІР-телефонії.

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Продаж в'язниць в Україні

6 серпня 2020 року міністр юстиції Денис Малюська оголосив про початок продажу в Україні в’язниць, які не використовуються. За його словами, скоріш за все тюрми втратять своє цільове призначення і будуть знищені.

При цьому міністр наголосив, що продаж в’язниць не означає те, що засуджених випускатимуть на свободу. "Просто у нас надто багато надлишкового майна, на утримання якого ми витрачаємо кошти. От з нього якраз і розпочинається продаж", - пояснив він.

За словами міністра, на продаж виставлятимуть "заморожені" тюрми, які не використовуються, але на охорону яких необхідно витрачати кошти.

Водночас Малюська прогнозував будівництво нових об’єктів мережі виконання покарань.

Автор: Леся Лещенко