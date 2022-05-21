Переможцем у всеукраїнському опитуванні стала тема: "Доброго вечора, ми з України!".

Українці через всеукраїнське опитування в додатку "Дія" обрали, якою буде наступна марка "Укрпошти".

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у Facebook.

"Знаю, що багато хто на це чекав – всеукраїнське опитування "Яка марка "Укрпошта" буде наступною маркою України" завершено, і ми маємо переможця! Було подано майже 650 000 (647 634 якщо бути точним) голосів, тож голосування стало справжнє народним, і переможцем стала тема: "Доброго вечора, ми з України!", - зазначив Смілянський.

Він надав статистику загальних результатів опитування: "Доброго вечора, ми з України" – 229 783 голосів (35%); "Пес Патрон" – 182 236 (28%); "путін, москва палає, Гаага чекає" – 88 035 (14%); "Героям Слава" – 79 476 (12%); "Ой у Лузі Червона Калина" – 68 104 (11%).

"Щодо наступних кроків. Ми одразу починаємо працювати над маркою "Доброго вечора". І наступного тижня розповімо про процес, який буде включати в себе конкурс на кращий дизайн, і звісно ваші голоси за нього. Враховуючи кількість голосів та шанувальників Патрона, все ж таки подумаємо, коли і як випустити марку з ним", - додав Смілянський.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня у додатку "Дія" вийшло нове опитування, де українці можуть обрати дизайн наступної марки "Укрпошти".

Перша поштова марка "Русскій воєнний корабль, іді ...! Героям слава!" стала відомою на весь світ.

Наступного тижня "Укрпошта" планує випустити марку "Русский военный корабль… ВСЬО".

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