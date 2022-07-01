Культуру приготування українського борщу внесли до Списку нематеріальної культурної спадщини організації, що потребує термінової охорони.

В Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) "дерусифікували" український борщ.

Про це заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова повідомила у Twitter.

"Український борщ дерусифіковано!" - написала Джапарова.

Вона уточнила, що на позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО український елемент "Культура приготування Українського Борщу" було включено до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує термінової охорони.

За словами Джапарової, вперше в історії номінаційне досьє розглянуто поза чергою через воєнні дії в Україні, які відбуваються у реальному часі та реальну загрозу культурному елементу.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що "битва за борщ" розпочалася ще до війни.

"І скільки б Маша Захарова не розповідала, що "книги з кулінарії заборонялися, а рецепт страви тримали в таємниці та забороняли готувати" і взагалі наш борщ - це "прояв екстремізму та нацизму", цей "прояв екстремізму" тепер офіційно український, і офіційно під охороною ЮНЕСКО. Але ми із задоволенням будемо ділитися борщем і його рецептами зі всіма цивілізованими країнами. Та й з нецивілізованими теж, щоб у них було хоч щось світле, смачне та українське. Але пам'ятайте та будьте певні - як у війні за борщ, так і в цій війні ми переможемо", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Довідка УНІАН. Раніше до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО було включено український петриківський декоративний розпис, козацькі пісні Дніпропетровської області, косівську мальовану кераміку та орнек (орнамент).

Раніше на одному з брифінгів спікер МЗС РФ Марія Захарова назвала небажання борщем підтвердженням "українського нацизму".

"Не можна ділитися борщем, він повинен належати лише комусь одному, якомусь одному народу... А так, щоб він був спільним, ні", - заявила Захарова.

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