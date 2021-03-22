Про це повідомив екс-мер Одеси Едуард Гурвіц, який працював з Убірія.

Помер колишній віце-мер Одеси Вахтангі Убірія.

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«В умовах нинішньої пандемії слова «раптова смерть» давно втратили будь-який сенс. Але і звикнути до того, що за лічені дні з життя може піти здоровий, активний, діяльний чоловік, теж неможливо. Сьогодні не стало Вахтангі Шалвовича Убірія. Відкрита, щира, чуйна, дуже емоційна, але завжди доброзичлива людина», - написав Гурвіц.

Він зазначає, що працювати з Убірія було легко і цікаво.

«Він умів вчитися, умів визнавати і виправляти помилки. При цьому завжди був вище міфів і пліток, які супроводжували його по життю. Вічна тобі пам'ять, дорогий друже і товаришу», - написав колишній мер.

Вахтангі Убірія: що про нього відомо

Вахтангі Убірія, 1950 р.н.., уродженець Абхазької АРСР, юність провів у Києві, де закінчив технікум транспортного будівництва. З кінця 80-х років минулого століття займався підприємницькою діяльністю, працював в «Укрзалізниці» та ін.

Двічі безуспішно балотувався до Верховної Ради.

У 2005-2010 роках був заступником міського голови Одеси, коли цю посаду обіймав Едуард Гурвіц.

11 червня 2010 року на полігоні твердих побутових відходів «Дальницькі кар'єри» (передмістя Одеси) стався конфлікт, учасником якого став Убірія. Він стріляв у повітря і штовхнув співробітника одного з місцевих телеканалів.

За версією ряду депутатів Одеської міськради, тоді відбувалося захоплення полігону представниками компанії «Союз», яких супроводжували співробітники одного зі спецпідрозділів. Власник компанії, який стверджував, що діє в правовому полі, запросив на місце подій представників кількох ЗМІ, в тому числі тих, що належать Ігорю Маркову (лідер проросійської партії «Родіна», ховається в РФ).

Правоохоронні органи порушили проти Убірія кримінальну справу, суд визнав його винним, але чиновник потрапив під амністію.

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Автор: Лариса Козова