Придбаний бронежилет Варвара особисто подарувала захиснику України.

У центрі Кропивницького семирічна школярка Варвара Хлевицька продавала тюльпани, щоб купити бронежилет для українських захисників.

Про це повідомляє "Сьогодні".

Від самого початку дівчинка збирала гроші на новий телефон, відкладаючи їх у скарбничку. Коли вирішила купити за них захист для військових, виявилося, що грошей не вистачає. Тому дозбирала їх за допомогою квітів.

"Я хочу сама допомогти солдатам", - сказала Варвара.

Біля маленької волонтерки, яка в центрі міста продавала квіти, стояла табличка з написом: "Купи квітку, а я куплю бронік". Вартість тюльпанів не була фіксованою - платили від 10 до 200 гривень.

"Коли вона по телевізору побачила "допоможіть армії", то почала думати, чим вона може допомогти", - сказала мама Варвари Марина Хлевицька.

Квіти дівчинці безкоштовно дали місцеві квіткарі, а табличку малювала з мамою. За кілька годин Варвара вторгувала 4 тисячі гривень. До них доклала ще півтори з власної скарбнички.

"Я збирала собі на новий айфон і вирішила віддати солдатам", - сказала дівчинка.

На зібрані гроші волонтери придбали бронежилет. Його Варвара особисто подарувала захисникові. А один з місцевих магазинів подарував їй новий телефон.

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