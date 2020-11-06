Активісти створили мурал до річниці загибелі Гандзюк на стіні вулиці Максима Кривоноса, біля будівлі одного з корпусів Львівського державного університету внутрішніх справ.

У Львові комунальні служби знищили мурал, присвячений Херсонській активістці Катерині Гандзюк.

Про це в Facebook повідомила активістка Меланія Подоляк. Вона також виклала відео, на якому видно, як комунальники лопатами зішкребають зображення зі стіни.

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Активісти створили мурал до річниці загибелі Гандзюк на стіні вулиці Максима Кривоноса, біля будівлі одного з корпусів Львівського державного університету внутрішніх справ. До нього приходили люди, щоб вшанувати пам'ять активістки. Вони несли квіти і свічки. Подібні акції проходили і в інших великих містах України.

Однак комунальні служби Львова вирішили знищили мурал. На питання, навіщо вони це роблять, вони відповіли, що для благоустрою міста.

"Скажіть, ви вдома у себе на паркані дозволите робити таке? Це паркан державної установи, де повинен бути, відповідно, якийсь колір. Це благоустрій міста", - сказав один з комунальників.

Справа Гандзюк: що відомо

Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року. За три місяці до цього в Херсоні невідомий хлюпнув їй в обличчя сірчаною кислотою, вона отримала хімічні опіки понад 30% тіла.

6 червня 2019 року було засуджено п’ятьох виконавців злочину.

Також у справі про вбивство Гандзюк фігурують раніше судимий громадянин Левін (Москаленко), голова Херсонської облради Мангер і колишній помічник народного депутата від «БПП» Миколи Паламарчука Ігор Павловський.

Крім того, громадські активісти вважають, що до вбивства Гандзюк причетні колишній голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв і екс-заступник голови ОДА Євген Рищук.

У січні в Бургасі (Болгарія) правоохоронці затримали Левіна, який перебував у міжнародному розшуку. 16 березня Левіна екстрадували до України.

27 квітня в Офісі генпрокурора повідомили про завершення розслідування у справі та про встановлення кінцевого замовника цього злочину - Мангера, який за попередньою змовою з Левіним організував нанесення тяжких тілесних ушкоджень Гандзюк, які призвели до її смерті.

28 серпня відбулося перше засідання з розгляду справи проти Мангера та Левіна по суті. За рішенням суду вони перебувають під вартою до 18 жовтня.

16 вересня Павловський попросив суд затвердити угоду про визнання винуватості та заявив, що готовий надавати покази.

1 жовтня на суді Павловський заявив, що Мангер та Левін замовили напад на громадську активістку. Він розповів, що Мангер неодноразово погрожував йому та його доньці, через що він не міг надати ці покази раніше.

16 жовтня Приморський районний суд Одеси ухвалили вирок свідку у справі проти організаторів та замовників нападу на активістку Катерину Гандзюк, колишньому помічнику народного депутата Ігорю Павловському.

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Автор: Денис Прядко