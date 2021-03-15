За словами одного з мешканців села, інцидент трапився багато років тому.

У селі Щасливе Херсонської області розповіли жахливі подробиці з минулого затриманого за підозрою у вбивстві 7-річної Марії Борисової.

Читайте такожСудимість за зґвалтування та спроба суїциду: що відомо про підозрюваного у вбивстві 7-річної Марії БорисовоїЯк пише «Обозреватель», один із місцевих мешканців заявив, що багато років тому чоловік зґвалтував маленького хлопчика йоржиком для унітазу в цьому ж селі.

«Цей хлопчик уже виріс. Він став інвалідом, у нього є психічне захворювання. Той нелюд відсидів термін за злочин і знову повернувся сюди. І живе в одному селі з цим хлопчиком», – заявив місцевий мешканець.

Вбивство 7-річної Марії Борисової: всі подробиці

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Автор: Катерина Шварц