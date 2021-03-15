У селі Щасливе Херсонської області розповіли жахливі подробиці з минулого затриманого за підозрою у вбивстві 7-річної Марії Борисової.
Читайте такожСудимість за зґвалтування та спроба суїциду: що відомо про підозрюваного у вбивстві 7-річної Марії БорисовоїЯк пише «Обозреватель», один із місцевих мешканців заявив, що багато років тому чоловік зґвалтував маленького хлопчика йоржиком для унітазу в цьому ж селі.
«Цей хлопчик уже виріс. Він став інвалідом, у нього є психічне захворювання. Той нелюд відсидів термін за злочин і знову повернувся сюди. І живе в одному селі з цим хлопчиком», – заявив місцевий мешканець.
Вбивство 7-річної Марії Борисової: всі подробиці
- 7-річна школярка Марія Борисова зникла 7 березня в селі Щасливе Олешківського району Херсонської області.
- Те, що дитини довго немає, помітила мати в неділю ввечері. Спочатку батьки шукали дитину самостійно, а потім звернулися в поліцію. До пошуків залучили кінологів та волонтерські загони.
- Правоохоронці розглядали кілька версій події. Вони не виключали, що дівчинка могла сама втекти з дому і що її могли викрасти.
- Вдень 11 березня під час повторного огляду території села поліцейські виявили тіло зниклої дівчинки.
- У поліції Херсонської області повідомили, що на тілі дівчинки виявлені сліди зґвалтування.
- 14 березня стало відомо, що у вбивстві Марії підозрюють 52-річного чоловіка, його взяли під варту.
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